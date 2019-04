Werder nach bitterem Elfmeter-Aus gegen Bayern vereint in Stolz und Schmerz

Das Spiel war längst beendet, doch die Zuschauer im Weserstadion wollten einfach nicht nach Hause gehen. Und als der Stadionsprecher die Werder-Fans animierte, den „moralischen Sieger“ des Abends zu feiern, brandete lauter Jubel auf. Dabei hatten die Bremer ein in mancherlei Hinsicht denkwürdiges, hochdramatisches Pokal-Halbfinale gegen Bayern München mit 2:3 (0:1) verloren und waren damit ausgeschieden.

Es war der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert in der 78. Minute, der die Emotionen hochkochen ließ. Während eines Laufduells kam Bayerns Kingsley Coman nach einem leichten Ellenbogenstoß des Bremers Theodor Gebre Selassie im Strafraum zu Fall. Robert Lewandowski verwandelte den Strafstoß zum 3:2 (80.) für die Münchner, die damit das Ticket für das Finale in Berlin am 25. Mai gegen RB Leipzig gelöst hatten.

„Sicherlich gab es einen Kontakt, aber es gab keinen richtigen Stoß. Das war nie und nimmer ein Elfmeter“, schilderte SVW-Sportchef Frank Baumann seine Sicht der Dinge. Werder fühlte sich durch die Entscheidung um den Lohn seiner leidenschaftlichen Aufholjagd betrogen, nachdem Yuya Osako (74.) und Milot Rashica (75.) einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand nach Treffern von Lewandowski (36.) und Thomas Müller (63.) egalisiert hatten.

Kommentar: System ohne Sine Der Videobeweis im Fußball sollte dazu dienen, strittige Entscheidungen zu vermeiden. In Bremen wurde diese Intention ad absurdum geführt. Schiedsrichter Daniel Siebert verzichtete darauf, seinen falschen Pfiff zu überprüfen, und auch Video-Assistent Robert Kampka blieb im Kölner Keller stumm – das hatte fatale Auswirkungen für Werder. Die Fehlentscheidung macht deutlich: Wenn es an Kompetenz fehlt, den Videobeweis zu nutzen, sollte man schleunigst nachbessern und in die Ausbildung der Bediener investieren. So, wie am Mittwochabend geschehen, macht das System keinen Sinn. ...

Selbst Bayern-Trainer Robert Kovac räumte ein, dass es eine harte Entscheidung gewesen sei. „Wenn der Schiedsrichter nicht gepfiffen hätte, hätten wir uns nicht beklagen können.“

Werders nachvollziehbare Wut richtete sich nicht nur gegen den Unparteiischen, sondern auch gegen Videoassistent Robert Kampka, der in der strittigen Szene offenbar keinen Anlass sah zu intervenieren. „Der Video-Schiedsrichter muss sich wohl sehr sicher gewesen sein, dass es ein Elfmeter ist. Das ist unfair, das ist schwer zu begreifen, das tut richtig weh“, fand Werders Maximilian Eggestein in seinem Frust kaum Worte.

Baumann fühlte sich an die 0:2-Niederlage im Halbfinale 2016 erinnert, als dem FC Bayern ebenfalls ein höchst fragwürdiger Foulelfmeter nach einer „Schwalbe“ von Arturo Vidal zugesprochen worden war. „Damals“, so Baumann, „hatten wir keinen Video-Assistenten. Heute gibt es einen, wir nutzen ihn aber nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen.“

Auch Trainer Florian Kohfeldt haderte mit der Entscheidung. Er wehrte sich jedoch dagegen, von einem „Bayern-Bonus“ zu sprechen. „An dieser Diskussion beteilige ich mich nicht. Es gefällt mir überhaupt nicht, dass ein tolles Fußballspiel auf diesen Elfmeterpfiff reduziert wird. Ich will lieber darüber reden, wie stolz ich auf meine Mannschaft bin.“ Doch dann hatte der 36-Jährige seinen Blick auch schon wieder in die Zukunft gerichtet: „Wir werden versuchen, am Samstag in Düsseldorf einen großen Schritt in Richtung Europa zu gehen, damit die Flutlichter hier häufiger wieder angehen.“