Endlich Urlaub! Es braucht kein Psychologie-Examen, um zu wissen, wie sehr Niko Kovac die Zeit nach dem Pokalfinale herbeigesehnt hat.

Niemand wird behaupten, dass es ein Kinderspiel ist, Trainer des FC Bayern zu sein. Gerade erst hat Louis van Gaal zu Protokoll gegeben, dass die Zeit in München die härtesten seiner Karriere gewesen sei. Er, bald 68, hatte viele große Adressen auf seinen Briefbögen. Kovac, 47, steht erst am Anfang. Und musste direkt erfahren, dass in München auch Erfolg nicht vor Einsamkeit schützt.

Aufständische im Team, Spott einer Spielerfrau, Argwohn in der Chefetage – Kovac hat dies alles mit großartiger Haltung ertragen. Kein böses Wort, nicht einmal eine kleine Spitze gegen die, die ihn offen attackierten. Oder die, die wortreich schwiegen. Es ist grotesk, wenn Karl-Heinz Rummenigge sich jetzt hinstellt und sagt, dass es nie Zweifel am Trainer gegeben habe. Der Vorstandschef hatte reichlich Gelegenheiten für ein klares Wort.

Kovac ertrug seine schwierige Situation mit unglaublicher Fassung. Nun steht er da wie van Gaal – mit Schale und Pokal-Trophäe. Die Fans jubelten ihm am Samstag zu und gaben ihm das, was Boss Rummenigge so oft verweigerte: Wärme und Respekt.