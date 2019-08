«Ich arbeite darauf hin und hoffe, dass ich am Montag mein Debüt in einem Pflichtspiel feiern kann», sagte der französische Fußball-Weltmeister in Rottach-Egern nach seinem ersten Spiel für die Münchner. Im Freundschaftskick beim 23:0 gegen den FC Rottach-Egern war der für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid gekommene Abwehrspieler erstmals zum Einsatz gekommen.

Nach seiner Knie-Operation im März war Hernández in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. «Ich fühle mich gut und bin nahe an 100 Prozent und habe keine Schmerzen», sagte der 23-Jährige.

«Lucas ist ein Topspieler, das sieht man nicht nur von der Mentalität und Einstellung», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic . «Er ist einer, der eine Mannschaft führen kann und ein Leader. Ich bin sehr glücklich, dass er sich der Mannschaft jetzt angeschlossen hat.»