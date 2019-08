Zudem waren einige FSV-Anhänger nach der 0:2-Niederlage ihrer Mannschaft in den Innenraum gestürmt und hatten den Ordnungsdienst attackiert. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. «Wir werden die Leute in Regress nehmen, wenn sie ermittelt werden», kündigte Mainz-Präsident Stefan Hofmann an.

Schon während des Spiels war im Mainzer Fanblock zweimal Pyrotechnik gezündet worden. Nach dem Gegentor zum 0:2 in der 90. Minute warfen Ultras dann Leuchtfackeln auf den Rasen und brannten dabei fast ihr eigenes Banner ab. Die Partie musste für einige Minuten unterbrochen werden. «Das gehört nicht zum Fußball. Da hätte noch viel mehr passieren können», kritisierte FSV-Kapitän Danny Latza. Auch Trainer Sandro Schwarz verurteilte die Vorfälle: «Pyrotechnik braucht kein Mensch. Das hat da nichts zu suchen.»