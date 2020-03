So weit, so richtig. Und dennoch waren das nur die „halben“ Wahrheiten. In der Anfangsphase scheiterte erst Alessandro Schöpf (5.), dann Guido Burgstaller (13.) mit einem Lattentreffer – und in der 20. Minute noch mal der Stürmer mit einem Tor aus haarscharfer Abseitsposition. Junge, Junge, da war zu Beginn mächtig Dampf auf dem Schalker Kessel.

Dass die 19-maligen Pokalsieger ab Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel kamen, routiniert und ballsicher ihren Rhythmus suchten und fanden, stand zu erwarten und wurde nach dem Spiel auch eindeutig dokumentiert: 20:9 Torschüsse, 14:1 Ecken. Was aber, wenn Benito Raman aus Kurz-Distanz seine Chance verwertet hätte (65.)?

Nach sechs Sieglos-Spielen in der Bundesliga mit lediglich einem Torerfolg (1:1 gegen SC Paderborn) hätte die Schalker Seele eine kleine Portion Balsam gut gebrauchen können. Zumal die Königsblauen taktisch überraschten. Das defensive 5--1 war eine passende Antwort Wagners auf die Bayern-Dominanz. Der junge Timo Becker gab dabei eine glänzende Figur ab. Der gebürtige Hertener, der Anfang der Saison von RW Essen verpflichtet wurde, musste erst aus der Innenverteidigung weichen, als Wagner zur Aufholjagd blasen ließ. Drei Minuten vor Spielende wich der 22-Jährige Stürmer Michael Gregoritsch. „Ein Traum“, sagte Becker, der gegen Paderborn sein Startelf-Ligadebüt gegeben hatte. Schade nur, dass seine Eltern („Schalke-Fans durch und durch, seit ich denken kann“) nicht live dabei waren und stattdessen „in einer Kneipe auf Gran Canaria“ zuschauen mussten.