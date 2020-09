Wie der Verein mitteilte, sollen Mitglieder und Sponsoren zunächst ein Vorkaufsrecht haben, ehe vom 9. September an der freie Verkauf auch für Nicht-Mitglieder startet. Nach der Genehmigung des Hygienekonzepts durch das Ordnungs- und Gesundheitsamt dürfen 4632 Fans die Heimspiele im Stadion verfolgen. Der Chemnitzer FC empfängt Hoffenheim zum Erstrundenspiele am 13. September (15.30 Uhr) im Stadion an der Gellertstraße.

