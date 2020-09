Die Pfälzer unterlagen dem Zweitligisten SSV Jahn Regensburg mit 3:4 im Elfmeterschießen und schieden aus. Nach 120 Minuten hatte es vor fast leeren Rängen im Fritz-Walter-Stadion 1:1 (0:1, 1:1) gestanden.

Unter den Augen von 1954-Weltmeister Horst Eckel gingen die Regensburger bereits in der 4. Minute durch Albion Vrenezi in Führung, die Kevin Kraus (64.) nach dem Wechsel ausglich. In der Verlängerung sah Regensburgs Nicolas Wähling (92.) die Gelb-Rote-Karte. Kurz darauf traf Kraus erneut, doch der Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung des Schützen nicht anerkannt.

So ging es ins Elfmeterschießen, bei dem die Gäste die besseren Nerven hatten. Zum Matchwinner für Regensburg avancierte Torwart Alexander Meyer mit zwei gehaltenen Schüssen.

© dpa-infocom, dpa:200913-99-546660/2