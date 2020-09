Changhoon Kwon (19. Minute) und Jonathan Schmid (79.) sorgten mit ihren Toren am Sonntagabend für Freiburgs Einzug in die zweite Runde. Die Gastgeber kamen vor 452 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dominik Martinovic (57.).

Angetrieben von seinen lautstarken Fans drängte der SVW gegen verunsicherte Freiburger in der zweiten Halbzeit sogar lange Zeit auf den Sieg. Dass den Mannheimern wegen einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne Spieler fehlten, merkte man ihnen im zweiten Durchgang jedenfalls nicht an. Am Samstag war die Austragung der Partie noch äußerst fraglich gewesen, weil ein Waldhof-Spieler sowie ein Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Doch anstatt für die gesamte Mannschaft ordnete die Behörde nur für die engeren Kontaktpersonen eine häusliche Isolation an.

Trotzdem legten die dezimierten Gastgeber turbulent los. In der Anfangsviertelstunde fand der Bundesligist überhaupt nicht ins Spiel. Der schwache Start seines Teams machte Freiburgs Trainer Christian Streich an der Seitenlinie wütend. Nach dem Abgang der Leistungsträger Luca Waldschmidt, Robin Koch und Alexander Schwolow brauchte der Sport-Club bis zur 19. Minute, um den Spielverlauf zu drehen. Auf Vorlage von Nils Petersen beförderte Kwon den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.

Danach hätte Freiburg schon vor der Pause alles klar machen müssen, doch Wooyeong Jeong (23.) und Petersen (31.) brachten es aus fast identischer Position fertig, den Ball aus rund zwei Metern nur an die Latte des Mannheimer Tores zu schießen. Auch danach vergab der SC zahlreiche gute Gelegenheiten. Mit dem Ausgleich durch Martinovic, der nach einer Flanke aus der Drehung ins Tor schoss, kippte dann der Spielverlauf - bis Schmid per Linksschuss zum Freiburger Sieg traf.

