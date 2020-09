« Toni Leistner hat das Herz am rechten Fleck und ist immer willkommen in Dresden», sagte Dynamo-Pressesprecher Henry Buschmann am Montagabend nach dem 4:1-Erfolg des Drittligisten über den Hamburger SV . «Emotionen gehören zum Fußball dazu.»

Zuvor waren dem 30-jährigen gebürtigen Dresdner die Nerven durchgegangen. Wohl auch frustriert von der deutlichen Niederlage sprang er während eines Interviews mit dem Pay-TV-Sender Sky auf die Tribüne, wo ihn ein Dynamo-Anhänger lautstark beleidigt hatte. Er griff sich den pöbelnden Dynamo-Fan, schubste ihn zu Boden, ehe umstehende Zuschauer und schließlich auch Ordner Leistner zurückdrängten, der daraufhin wieder ins Stadioninnere sprang. «Meine Familie lasse ich nicht beleidigen», begründete Leistner seine Aktion.

