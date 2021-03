«Ich sehe den Grund nicht, warum es nicht funktionieren soll», sagte Eberl in der ARD . Der Abschied sei im Sommer, nicht jetzt.

Rose verlässt im Sommer den Club und wechselt zum Westrivalen Borussia Dortmund , was zu Anfeindungen von den Gladbacher Fans gegen den Coach geführt hat. Das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sei aber in Ordnung, so Eberl: «Da gibt es nullkommanull Probleme. Das spüre ich, das ist das Entscheidende. Es funktioniert.» Es fehlen die Resultate, was Eberl auch mit dem «komplizierten Spielplan» begründet.

