Wenn da dieses Gerichtsarchiv nicht wäre, ginge Lukasz Piszczek vorbehaltlos als Musterprofi durch jede Prüfungstür. 2006, als er für den polnischen Erstligisten Zaglbeje Lubin spielte, war der damals 20-Jährige in einen Spielbetrug verstrickt. Nach einer Selbstanzeige vier Jahre später verurteilte ihn das Bezirksgericht in Breslau zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung. Zu dieser Zeit spielte der Pole bereits für Borussia Dortmund. Der Wechsel vom Bundesliga-Absteiger Hertha BSC zum BVB im Sommer 2010 war vermutlich die wichtigste und wertvollste Entscheidung seiner Karriere. Ende Mai endet Piszczeks Zeit im Revier. An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) bestreitet er gegen RB Leipzig sein sechstes Pokalfinale mit der Borussia.