Der tiefe Fall des FC Schalke 04

Ergebniskrise? Wenn es so einfach wäre: Der FC Schalke 04 – Vizemeister der vergangenen Saison – taumelt durch die Liga. Platz 14, nur einen Zähler vom Relegationsrang entfernt, 15 Punkte aus 16 Spielen, 17 erzielte Tore. Nur Nürnberg (14) und der VfB Stuttgart (elf) haben weniger geschossen. Wobei die aktuelle Situation mit vier Toren in vier Spielen die Ursache hat, dass mit Guido Burgstaller, Breel Embolo, Mark Uth, Cedric Teuchert und Franco Di Santo fünf von sechs Angreifern (langzeit-)verletzt sind.

Dass die Misere allerdings eine ist, die sich allein mit gesundheitlichen und damit unglücklichen Faktoren begründen ließe, greift zu kurz. Seit Monaten wirkt das Spiel der Schalker unstrukturiert und seltsam starr. Es gab mal Zeiten, da führten die Knappen „Dominanz“ im Wort. Das Problem: Auch in der zurückliegenden Vizemeister-Saison spielten die Schalker kaum einmal sehenswerten Fußball. Trainer Domenico Tedesco presste viel mehr alles aus seinem – nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifizierten – kleinen Kader heraus. Das reichte, weil Schalke mit ungemein hohem Einsatz und Selbstbewusstsein Sieg um Sieg einfuhr (insgesamt 18 bei neun Remis’ und sieben Niederlagen). Und die Konkurrenz schwächelte.

In dieser Saison ist alles anders: Vier Siege (1:0 gegen Mainz, 2:0 gegen Düsseldorf, 3:1 gegen Hannover und 5:2 gegen Nürnberg) stehen zu Buche. Alle Spiele gegen in der Tabelle oben stehende Mannschaften gingen verloren oder endeten remis (0:0 in Leipzig). Die fünf Niederlagen am Stück zu Saisonbeginn wirken natürlich nach.

Schlimm mitanzusehen ist aber vor allem die Konzeptlosigkeit. Und die trägt einen Namen – Domenico Tedesco. Ausgerechnet: Der Einser-Absolvent der Trainerschule wurde in der vergangenen Saison zu Recht gefeiert, in dieser geriert aber er sich mehr als Ingenieur denn als Inspirator.

Der Coach lässt rotieren, wo und wann es nur geht, dabei waren mit Mark Uth, Suat Serdar, Sebastian Rudy, Hamza Mendyl, Steven Skrzybski, Omar Mascarell sowie Salif Sané sieben Neuzugänge zu integrieren. Diese Aufgabe ist unzureichend gelöst. Beispielsweise der als „Königstransfer“ apostrophierte Rudy stand nur sechsmal in der Startformation. Mascarell, der noch in Frankfurt brillierte, kam auf zwei, Serdar auf sieben Startelf-Einsätze. Die drei sollten den Weggang von Leon Goretzka und Max Meyer mit kompensieren. Bis auf Sané in der Verteidigung laufen die anderen (notgedrungen) nur mit. Wie hätte eine Integration gelingen können, wenn Tedesco nie zweimal mit demselben Kader spielen ließ? „Belastungssteuerung“ heißt seine Erklärung für Permanent-Rotation. Rudy war gegen Leverkusen in Zivil im Stadion.

Knapp 53 Millionen Euro sind in die Neuen investiert worden – trotzdem ist das Team hinten anfällig, in der Mitte oft plan- und vorne erfolglos. Eine Entwicklung der Mannschaft, geschweige denn ein Spielstil, der für Schalke steht, ist kaum zu erkennen. Und der Trainer? Tedesco sagt, was er sagen muss. „So lange sie so spielen und sich reinhauen, stelle ich mich immer vor die Mannschaft“, betonte er nach dem Leverkusen-Spiel. Und er sah noch mehr: „In der ersten Halbzeit waren unsere Pässe gut, wir haben die Bälle aber vorn nicht festgemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir gute Power auf den Platz gebracht“. Das hatte was von Augenwischerei. Das Spiel gewann Bayer mit 2:1.