Auch Lucien Favre, dem Chefcoach von Herbstmeister BVB, muss man mühevoll etwas abringen. Worte. Das ist kein leichtes Unterfangen. Lächelnd, höflich, wenig aussagekräftig. So fallen die Analysen des Schweizers aus. Auch nach dem 2:1 im Gipfeltreffen gegen Borussia Mönchengladbach zum Hinrundenfinale. Seine Zurückhaltung stört aber niemanden. Denn Favre hat Erfolg. Er spricht von „harter Arbeit, jungen Spielern“ und dem Wunsch, seine Profis „besser zu machen“. So reden viele. Der feine Unterschied: Dem 61-Jährigen gelingt das aktuell wie keinem zweiten im Land. Er hat Talenten wie Jadon Sancho oder Achraf Hakimi in Windeseile Bundesliga-Extraklasse vermittelt. Er hat aber auch Lukasz Piszczek (33) noch mal zu neuem Format verholfen.

Spielerisch und athletisch verkörpert der Spitzenreiter in diesem Halbjahr alles, was zählt. Mental scheint es auch zu passen. Nach dem 1:2 in Düsseldorf fanden die Dortmunder gegen den bis dahin ersten Verfolger wie selbstverständlich zurück zur Dominanz. „Es war eine fast perfekte Leistung“, befand Sportdirektor Michael Zorc. Die Euphorie sei ihm gestattet, auch wenn der BVB sich gegen extrem verteidigende Fohlen oft schwer tat, Lücken zu finden. „Wichtig ist nicht unser Vorsprung, sondern das, was wir geleistet haben, die 42 Punkte“, fügte der 56-Jährige an.

Marco Reus, der Anführer und vielleicht herausragende Mann der ersten Saisonhälfte, sagte: „Die Niederlage in Düsseldorf haben wir schon klar analysiert. Gegen extrem tief stehende Mannschaften tun wir uns schwer.“ Kein Wunder, dass es Gladbach so ähnlich probierte. Doch in den meisten Fällen setzt sich die individuelle Klasse durch. Die von Sancho, die des eingewechselten Mario Götze („Ich saß noch, da musste ich schon rein. Es ging relativ schnell“) und eben die von Reus. Der Kapitän zeigte sich aufgeräumt in seiner Bewertung. „Wir haben anfangs auch in zwei, drei Spielen Glück gehabt. Dann kam erst das Selbstvertrauen.“ Er dachte ans Pokalspiel in Fürth, an den Auftakt der Champions League in Brügge, an Ligapartien in Hoffenheim oder gegen Augsburg.

Er hat damit Recht. Und das weiß auch Favre. Deshalb ist seine Vorsicht vielleicht doch mehr als eine Worthülse. Seinen Ex-Club vom Niederrhein hat er sich aber erst mal vom Leib gehalten. Dessen Coach Dieter Hecking war dennoch nicht missmutig so kurz vor Weihnachten: „Beide Vereine wollten sich nach der vergangenen Saison steigern, haben die Köpfe zusammengesteckt. Und es hat geklappt.“ Favre hörte dabei aufmerksam zu, seine Augen leuchteten. Und irgendwie rang er sich selbst ein zufriedenes Lächeln ab.