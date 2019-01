Marbella (dpa) - Herbstmeister Borussia Dortmund ist erfolgreich in das neue Fußball-Jahr gestartet. Im ersten Test nach der Winterpause setzte sich der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Montag in Marbella mit 3:2 (2:1) gegen Fortuna Düsseldorf durch.

Von dpa