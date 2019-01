BVB gegen Hannover sieben Minuten im Rausch

Die ersten Schritte nach Spielschluss führten die Fußball-Profis von Borussia Dortmund zur Südtribüne. Das ist ein seit Ewigkeiten gepflegtes Ritual. In guten wie in schlechten Zeiten. Gerade ist die Zeit besonders und mitreißend gut. In bisher 19 Ligaspielen kombinierte sich der Spitzenreiter 48 Zähler ins Punktekörbchen. Mehr denn jemals zuvor. Selbst in den letzten Meisterjahren 2011 und 2012 erreichte er diesen Wert nicht. Rekordtrainer Lucien Favre lässt die Bilanz zumindest äußerlich kalt. „Es ist nur Statistik, es bedeutet nicht viel“, sagte der Schweizer am Samstag nach dem 5:1 (1:0) gegen Hannover 96.

2011 führten zwischenzeitliche 47 Punkte zum Titel, ein Jahr darauf waren es gar nur 40 – da darf und muss man jedes Verständnis für die Meistergesänge der euphorisierten Fans haben. Zumal der Rückrundenstart exzellent war: Erst der wertvolle Dreier bei RB Leipzig, jetzt der lässige gegen Hannover – der BVB hat in der Weihnachtspause weder Speck noch Rost angesetzt. Raphael Guerreiro, der Torschütze zum 4:0, sagte: „Wir sind so stark wie vor der Winterpause.“

Gegen den Tabellenvorletzten aus Niedersachsen spielte Dortmund einige Zeit allerdings ein bisschen fahrig und sorglos. Bei Ballverlust fehlte das Tempo in der Rückwärtsbewegung. Die couragierten Gäste kamen zu unerwartet vielen Chancen, Trainer Andre Breitenreiter sah sein Team „60 Minuten lang auf Augenhöhe“. Gewiss trübte da die Vereinsbrille den Blick auf die Kräfteverhältnisse, andererseits tat sich der BVB auch nach der Führung durch Achraf Hakimi (24.) schwer, mehr Gewicht in die Waagschale zu legen. Meisterfußball war das lange nicht.

Erst in einem Sieben-Minuten-Rausch schlug die Dortmunder Qualität geballt durch. Kapitän Marco Reus leitete Hannovers K.o. mit einem Sensationstor (60.) nach schwerem 96-Patzer von Miiko Albornoz ein, Mario Götze (62.) und Guerreiro (67.) gaben den nun völlig überforderten Niedersachsen den Rest. Favre reagierte zufrieden: „Die erste Halbzeit war schwierig. Es brauchte Zeit, die Lücken zu finden. Nach dem 2:0 war alles leichter.“ Aber nicht alles gut. Das eigentlich belanglose Tor Hannovers zum 1:4 (Marvin Bakalorz/86.) erhitzte die Dortmunder Gemüter. „Enorm ärgerlich für mich“, befand Schlussmann Roman Bürki. „Das unnötigste Gegentor des Jahres“, polterte Reus.

Nun ist das Jahr noch sehr jung. Und wenn die Not für den BVB nicht größer wird, steht er vor sehr erfolgreichen Zeiten. Favre bleibt sich derweil als stetiger Mahner treu: „Jetzt fangen bald die englischen Wochen an. Wir können wirklich nur von Spiel zu Spiel denken.“ Vielleicht sieht Axel Witsel, der große Stratege und Favres Schlüsselspieler, die Dinge ähnlich. Auf dem Platz hatte der Belgier am Samstag das letzte Wort. Seinen Treffer zum 5:1 (90.) feierte er als „ganz besonderen Moment. Ich mache ja nicht ständig Tore, jetzt das vor der Gelben Wand. Ich hatte wirklich Gänsehaut.“