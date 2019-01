«Es gehört zu unseren Grundwerten, dass wir Themen zunächst persönlich besprechen, ehe wir damit an die Öffentlichkeit gehen», sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter laut Mitteilung. «Grundsätzlich bringen wir Verständnis für private Probleme auf, können aber das Gesamtverhalten von Caiuby nicht nachvollziehen und tolerieren.»

Caiuby hatte zuvor angekündigt, Augsburg verlassen und in seine Heimat Brasilien zurückkehren zu wollen. «Es gibt Anfragen, ja», zitierte das brasilianische Internetportal «UOL Esporte» den 30-Jährigen, der in der Wintervorbereitung des FCA aus privaten Gründen gefehlt hatte. Der Offensivmann aus São Paulo hatte Brasilien im Sommer 2008 in Richtung VfL Wolfsburg verlassen und spielt mittlerweile seit 2014 in Augsburg. In der abgelaufenen Winterpause hat Caiuby nicht mit der Mannschaft trainiert. Nach Vereinsangaben sind dafür private Gründe verantwortlich.