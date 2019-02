Neuer hatte die Reise nach Leverkusen nicht mitgemacht, da er sich «eine Blessur an der rechten Hand» zugezogen hatte. Sven Ulreich vertrat den Kapitän der Münchner. Der ebenfalls in Leverkusen fehlende Thiago war im Schneetreiben an der Säbener Straße genauso im Mannschaftstraining dabei wie die zuletzt an den Oberschenkeln verletzten Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry.