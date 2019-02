«Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und uns in der entscheidenden Phase der Saison wieder dabei sein kann», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt, präzisierte wenig später aber: «Wir müssen mit sechs bis acht Wochen Ausfallzeit rechnen.» Dies sei zudem «optimistisch». Die Bremer spielen am Sonntag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr).