FC Augsburg will Torwart Kobel halten - Personlprobleme

«Das Engagement kann gerne weitergehen», sagte FCA-Trainer Manuel Baum am Mittwoch in Augsburg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem 21 Jahre alten Schweizer Schlussmann vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München .

Kobel wurde vom FCA im Winter ausgeliehen und erkämpfte sich in der Vorbereitung sofort den Platz als Nummer 1 im Tor. «Wir haben einen ganz jungen Torhüter im Tor, der die Sache sehr gut macht», äußerte Baum über den 1,94 Meter großen Profi. Kobel werde an der Aufgabe mit den Augsburgern im Abstiegskampf «weiter wachsen».

Kobel äußerte sich zurückhaltend zu seiner Zukunft. Er fühle sich sehr wohl in Augsburg und sei von seiner neuen Mannschaft sehr gut aufgenommen worden. «Die Entscheidung liegt aber nicht alleine bei mir», sagte er mit dem Verweis auf seinen Vertrag in Hoffenheim, der noch bis zum 30. Juni 2020 läuft.

Trotz ungünstiger Vorzeichen will Augsburg den FC Bayern München auch im eigenen Stadion wieder ärgern. Der Tabellenfünfzehnte muss am Freitag unter anderem ohne den gesperrten Kapitän Daniel Baier und den verletzten Torjäger Alfred Finnbogason antreten. Zudem fällt der wichtige Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw weiterhin aus.

«Wir kriegen eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz», sagte Trainer Manuel Baum. Neben einigen Langzeitverletzten muss er in der ausverkauften WWK Arena auch die Mittelfeldspieler Jan Moravek (starke Prellung) und Ja-Cheol Koo (Rücken) ersetzen. Zudem droht in der Offensive André Hahn mit Wadenproblemen auszufallen.

Baum erinnerte daran, dass auch vor dem 1:1 in der Hinrunde in München die Vorzeichen für sein Team «nicht günstig» gewesen seien: «Wir konnten den Bayern dann einiges abverlangen und einen Punkt entführen.» Es war Ende September 2018 das erste nicht gewonnene Saisonspiel des Rekordmeisters, der anschließend in eine sportliche Krise stürzte. «Die Bayern haben sich nach dieser 'Schwächephase' in der Hinrunde aber extrem stabilisiert», betonte Baum.