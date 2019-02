«Der besondere Reiz ist, dass keiner an dich glaubt und dass du dann das Gegenteil beweisen kannst. Das mochte ich schon als Spieler», sagte Doll am Donnerstag. Die Niedersachsen stehen in der Fußball-Bundesliga immer noch auf einem Abstiegsplatz und haben seit Oktober 2017 kein Auswärtsspiel mehr gewonnen.