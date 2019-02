Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, soll der designierte neue Trainer Julian Nagelsmann bei einem neuen Kontrakt für Yussuf Poulsen aber letztlich die Entscheidung absegnen. «Man muss erstmal sehen, wie unter Julian Nagelsmann im Sommer die Karten neu gemischt werden», wurde Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick von dem Boulevardblatt zitiert. «Ich bin kein Freund von: Jetzt verlängern wir einfach und schauen mal. Damit haben andere Vereine schon leidvolle Erfahrungen gemacht.»

Der 24 Jahre alte Poulsen ist mit bisher zwölf Toren in dieser Saison der erfolgreichste RB-Spieler. «Durch die bisherige Saison hat Yussi wieder sehr auf sich aufmerksam gemacht», betonte Rangnick. Am kommenden Montag kann Poulsen auch seinen neuen Trainer weiter von seinen Qualitäten überzeugen, wenn Nagelsmann mit 1899 Hoffenheim in der Leipziger Red-Bull-Arena antreten muss.