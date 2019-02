Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga muss auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur erneut auf Kapitän Marco Reus und Lukasz Piszczek verzichten. «Natürlich tun uns die Ausfälle weh», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc . Aber er sieht trotz ausbleibender Siege in den vergangenen Wochen keinen Grund zur Sorge: «Wir sind immer noch Erster, wir haben in der Liga erst ein Spiel verloren. Wir haben genug Grund, am Sonntag selbstbewusst in die Partie zu gehen», sagte Zorc.

Kurios: Obwohl in der Tabelle der Vorsprung der Dortmunder auf Verfolger Bayern München immer weiter geschmolzen ist, ist vor dem 23. Spieltag kein Team länger ungeschlagen als der BVB . Drei Siege und drei Remis in Serie. Borussia-Coach Lucien Favre betonte daher nach dem Training, dass «wir viel Spaß haben, die Stimmung hat sich nicht geändert. Wir sind immer optimistisch.»

Mit Selbstvertrauen kommt auch Gegner Leverkusen - ungeachtet des Ausscheidens in der Europa League. Denn seit der Ex-BVB-Coach Peter Bosz das Traineramt bei Bayer übernommen hat, gelangen vier Siege in fünf Liga-Partien und dabei bot die Werkself temporeichen Offensiv-Fußball. «Das versuchen wir jedesmal – zu Hause, aber auch auswärts», sagte Bosz. In der vergangenen Saison war der 55-Jährige in Dortmund nach nur gut fünfmonatiger Amtszeit beurlaubt worden. Doch Bosz freut sich auf die Rückkehr: «Es war zwar kurz, aber die Zeit war gut. Ich freue mich auf das Wiedersehen.»