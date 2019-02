«Mir liegt der Verein extrem am Herzen, ich versuche jeden Tag, mein Bestes zu geben, das versuchen wir alle zusammen», sagte Baum zwei Tage nach der 1:5-Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg . «Dass in solchen Situationen der Trainer in der Kritik steht, ist das Normalste der Welt.» Angesichts des «Vertrauensbeweises» durch die Vereinsführung, werde «nie in Frage kommen, dass ich sage, ich höre jetzt auf», betonte Baum.

Die Augsburger kassierten sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Bundesliga-Partien und liegen in der Tabelle auf Platz 15. Dennoch bekräftigte auch Manager Stefan Reuter: «In jedem Fall halten wir an Manuel Baum fest und wollen auch die Diskussion nicht.» Ähnlich hatte sich der ehemalige Nationalspieler bereits unmittelbar nach dem schwachen Auftritt im Breisgau geäußert. Am Freitag empfangen die Augsburger den Tabellenführer Borussia Dortmund. «Wir brauchen über die Trainingswoche ein gutes Gefühl, dass wir gegen Dortmund was holen können», forderte Baum. Jeder Zuschauer im Stadion müsse «das Gefühl haben, wir versuchen alles», sagte der FCA-Trainer.