Schalke nach Debakel gegen Düsseldorf nur noch ein mutloser Haufen

Domenico Tedesco geht voran, als wolle er direkt nach Canossa – ist das mutig oder doch trotzig? Der Coach des FC Schalke 04 stellt sich den Fans der Nordkurve, die keinen Zweifel daran lassen, was sie von der Leistung ihres Teams halten: nichts. „Trainer raus“ skandieren sie nicht, aber die geballte Ladung Frust bekommt Tedesco nun ab, seine Spieler folgen ihm in gebührendem und sicherem Abstand. Bierbecher fliegen, Fäuste werden geballt, ein gellendes Pfeifkonzert empfängt das abgestürzte Team nach diesem 0:4 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf . Die Tore von Dodi Lukebakio (35.) per Handelfmeter, den Matija Nastasic verursacht hatte, Dawid Kownacki (62./84.) und Benito Raman (68.) sorgen für den Schalker Knock-out. Und sie graben den vorläufigen Tiefpunkt nach dem 0:3 bei Mainz 05 eine Woche zuvor noch ein Stück weiter.

Tiefer geht’s nicht? Geht doch. In dieser Verfassung ist der Vizemeister der Vorsaison ein Abstiegskandidat; bis zum Relegationsplatz in der Tabelle fährt Schalke auf Sichtweite. Fans und die professionellen Sportbeobachter läuten seit Wochen die Alarmglocken, an dessen Seilende Tedesco hängt. Schalke ist explosiv, die Lunte brennt. Doch wer soll sie austreten, da Sportvorstand Christian Heidel sich vom Acker machte und Nachfolger Jochen Schneider noch nicht offiziell ins Amt eingeführt wurde? Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies stapfte nach dem Spiel gegen starke Düsseldorfer festen Schrittes in die Kabine, auch Schneider war dort präsent. Es sei nicht laut gewesen, so Tedesco. Es herrschte Eiseskälte und Totenstille.

Zuvor wurde es laut vor der Nordkurve, wo die Treuesten der Treuen stehen. Zwei „Capos“ – die Vorturner der Ultras – verschafften sich Zutritt aufs Spielfeld. Sie nahmen Mannschaftsführer Benjamin Stambouli die Kapitänsbinde ab. Ein starkes Symbol, denn die hatten die Ultras einst Torhüter Ralf Fährmann in einer bewegenden Zeremonie überreicht. Der Bruch von Fans und Team ist vollzogen. Die Schalker Ergebnis- ist längst zu einer existenziellen Krise geworden. Im Mittelpunkt steht Tedesco, der die einprasselnde Kritik nun auf seine Spieler kapriziert: „Das war mutlos und leer. Extrem schlecht mit wahnsinnigen Ballverlusten“, schilderte er seine Sicht der Dinge, keiner der 60 322 Zuschauer konnte eine andere Perspektive haben. „Nervös“ sei seine Mannschaft gewesen, in der Trainingswoche sei das Team noch „lebendig“ gewesen, nun war sie über 90 Minuten „tot“. Tedesco selbst hatte die Partie gegen die Fortuna noch als existenziell wichtig beschrieben – und so die von ihm beklagte Unsicherheit extrem befeuert. Zumindest hatte er die Negativ-Reaktion seines Teams total unterschätzt. Taktisch hatte er sich am 4:1-Erfolg gegen die Rheinländer im Pokal-Achtelfinale im Februar orientiert. Welch ein Trugschluss. „Wir haben die Lehren aus dem Pokalspiel gezogen“, sagte der alte Düsseldorfer Trainerfuchs Friedhelm Funkel. Simple Maßnahmen und eine „gnadenlose Chancenverwertung“ (Funkel), die den Schalker Plan zunichte machten.

Abstiegskampf als Tagesgeschäft Hallo, jemand zu Hause? Zehn Spieltage vor dem Saisonende taumelt der FC Schalke 04 weiter durch die Bundesliga-Niederungen. Und seit Monaten ist zu beobachten: Die Vizemeisterschaft der vergangenen Saison fußte auf zum Teil sehr glücklichen Erfolgen, aber zum Großteil auch auf unattraktiven Spielen. Aus diesem Dilemma hat der eloquente und sympathische Trainer Domenico Tedesco nie herausgefunden. Und er machte Fehler. Teure Neuzugänge, die sich Schalke zu Beginn der Saison leistete, um die guten Abgänge zu kompensieren, sind immer noch nicht integriert. Stürmer Guido Burgstaller legte am Samstag den Finger in die Wunde und prangerte falsche Laufwege und massenweise Fehlpässe an. Er sagte: „Wir haben ein riesengroßes Problem.“ Auf dem Platz und daneben. Manager Christian Heidel weg, der Neue, Jochen Schneider, wird am Dienstag offiziell eingeführt und hatte bislang marginalen Kontakt zum Verein. Die Neuen, und von einer Beurlaubung Tedescos ist fest auszugehen, stehen vor riesengroßen Aufgaben, die Zeit drängt. Am Freitag geht es bereits zu Werder Bremen. An Tagen wie diesen für den im Zerfall begriffenen Haufen fast schon eine unlösbare Aufgabe. Abstiegskampf wird zum Tagesgeschäft, und dann noch das: Zwei Spieltage vor Saisonende geht’s gegen Borussia Dortmund, der BVB würde nichts sehnlicher tun, als Schalke in die 2. Liga zu schießen. Am 34. und letzten Spieltag spielt Schalke gegen den VfB Stuttgart: Nach aktuellem Stand der Dinge könnte das sogar ein Abstiegsfinale werden. Wäre doch schon früher jemand zu Hause gewesen. ...

Dass Tedesco – „ich bin der Letzte, der sich in dieser Situation verpisst“ – seine sportliche Zukunft auf Schalke verspielt hat, scheint ausgemacht. Schon geistern Namen der Nachfolger durch die Katakomben. Beispielsweise der von Roger Schmidt (51), zurzeit bei Bejing Guon in China unter Vertrag und zuvor bei Bayer Leverkusen und RB Salzburg tätig. Auf Schalke ein Gerücht. Dem Vernehmen nach besitzt der für seine offensive Spielweise bekannte Coach eine Ausstiegsklausel, sollte ein Bundesligist sich seiner Fähigkeiten bedienen wollen. Und: Schmidt ist Schalke-Fan, „von Geburt an“. Nicht die schlechteste Visitenkarte, die man in diesen schweren Tagen abgeben kann.