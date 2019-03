Momentum nach Kantersieg in Gladbach auf Bayern-Seite

Diese Zahlen trügen nicht: 63 Prozent Ballbesitz, 9:1 Ecken und eine Passquote von 703:416 – der 5:1 (2:1)-Sieg des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach erweckte den Eindruck, als habe die Bundesliga-Saison für den Rekordmeister erst jetzt richtig begonnen. „Wir waren tot für alle“, brüllte Bayerns Thiago den wartenden Journalisten zu, als er nach dem Schlusspfiff mit bloßem Oberkörper in die Mannschaftskabine stampfte. Es war auch eine Kampfansage an all jene, die den FCB im Dezember angesichts des Neun-Punkte-Rückstandes auf Spitzenreiter Borussia Dortmund schon abgeschrieben hatten.

Bei konsequenter Chancenverwertung hätten die Bayern schon am Samstag den Rückstand zu den Dortmundern wettmachen können. Denn im Duell zwischen dem Tabellenvierten Gladbach und dem Zweiten FC Bayern tat sich ein Klassenunterschied auf. Nach Treffern von Robert Lewandowski (47., 90./Foulelfmeter), Javi Martinez (2.), Thomas Müller (11.) und Serge Gnabry (75.) fehlten am Ende zwei Tore, um zum punktgleichen BVB aufzuschließen. Doch damit konnte Trainer Nico Kovac angesichts der Gala-Vorstellung seiner Mannschaft leben: „Das war das Beste, was wir in dieser Saison abgeliefert haben. Der Sieg war auch in dieser Höhe okay.“ Maßgeblichen Anteil daran hatte Müller, der erstmals seit November wieder in der Startformation stand. Da Franck Ribery (Magen-Darm-Infekt), Kingsley Coman (Muskelfaserriss) und Rekonvaleszent Arjen Robben ausfielen, begann Gnabry auf der linken Außenbahn. Müller rückte auf den rechten Flügel. „Was er im Angriff kann, das wissen wir“, sagte Kovac. „Er hat es aber auch defensiv richtig gut gemacht. Das ist das, was wir als FC Bayern brauchen“, lobte Kovac und machte zugleich deutlich, was er von dem Nationalspieler erwartet.

Für die Gladbacher war es die dritte Heimniederlage in Serie, mit der sie insgesamt elf Treffer dabei kassierten. Das wurmte auch Lars Stindl, der sein Team in der 37. Minute auf 1:2 herangebracht hatte. „Das darf nicht passieren, so unter die Räder zu kommen. Damit versauen wir uns unser Torverhältnis“, redete der Angreifer Tacheles. Nach dem Absturz der vergangenen Wochen droht Borussia aus den Champions-League-Rängen zu rutschten. Desolat war am Samstag die Abwehr, die ein ums andere Mal ausgehebelt wurde. „Das war naiv. So kann man nicht verteidigen“, brachte Trainer Dieter Hecking die Unzulänglichkeiten auf den Punkt. „Bayerns Sieg ist absolut verdient.“

Ähnlich sah es Sportdirektor Max Eberl, auch wenn er sich dagegen wehrte, aus der jüngsten Niederlagenserie „einen Automatismus abzuleiten“. „Wir haben drei Heimspiele abgeliefert, in denen wir keinen Punkt geholt haben. Das ist nicht schön. Aber wir sollten jetzt die Sinne schärfen.“