« Claudio soll bitte erstmal noch weiter Tore für Werder schießen. Das ist am wichtigsten. Doch ich bin mir sicher, dass er auch ein hervorragender Trainer wäre - und ich weiß genau, dass Claudio so ganz ohne Fußball nicht kann», sagte Frings in einem Interview des Internetportals t-online.de.

Der 42-jährige selbst möchte nach seiner Zeit bei Darmstadt 98 auch wieder als Trainer im Profifußball arbeiten. «Du bist 24 Stunden lang an deinen Job gefesselt, denkst am Frühstückstisch, beim Autofahren, im Bett darüber nach, wie du dein Team weiterbringen kannst», sagte Frings. «Die Arbeit ist extrem komplex. Aber wenn du dann siehst, dass es funktioniert, ist es einfach ein geiles Gefühl.»