«Zum Beispiel auch mal absichtlich falsch pfeifen im Trainingsspiel, um Aggressionen zu schüren. Wenn alles ein Trott ist, entsteht Lethargie, Trägheit. Deshalb greife ich manchmal manipulativ ein», sagte Kovac im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Nach dem starken 0:0 im Champions-League-Hinspiel beim FC Liverpool hatte Kovac bemängelt, dass der eine oder andere seiner Profis in den Bundesligaspielen nicht immer den letzten Schritt machen würden. «Die Champions League , das sind die Festtage, da schaut die ganze Welt zu. Das kommt bei den Spielern ganz anders an. Es ist der Traum, den man als kleiner Junge hatte. Wenn dieser Traum real wird, gibt man dafür alles. Die Bundesliga ist das tägliche Brot. Die Champions League gibt den Extrakick», sagte Kovac. Im Achtelfinale am Mittwoch will der deutsche Rekordmeister im Rückspiel gegen Liverpool seine gute Ausgangsposition nutzen.