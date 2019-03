Bayern vor dem BVB? – Reus: „Es ist mir wurscht“

Als der Wind Orkanstärke annahm und den Regen durchs Stadion peitschte, blieb Lucien Favre trotzig an der Seitenlinie. Die Hände hielt er tief in den Jackentaschen vergraben, den Kopf in der nassen XXL-Kapuze versteckt. Vermutlich hat er Kommandos in den tobenden Sturm geschrien. Seine Mannschaft kann ihn nicht gehört haben, sie rettete sich trotzdem ins Tagesziel. Dank später Tore von Paco Alacaer (84.) und Christian Pulisic (90.+2) rang Borussia Dortmund den VfB Stuttgart mit 3:1 (0:0) nieder. Zuvor hatten Marco Reus und (62./Foulelfmeter) zum 1:0 und Marc-Oliver Kempf (71.) zum Ausgleich getroffen. Da zeitgleich auch der FC Bayern seine Pflicht erfüllte, hat die Bundesliga weiterhin zwei Spitzenreiter. „Torverhältnis zählt ja nicht“ – so sprach und dozierte schließlich Münchens Präsident Uli Hoeneß noch im November.

Schwarz auf Weiß ist der BVB dann aber doch Zweiter unter Gleichen. Erstmals seit dem sechsten Spieltag liegt er eine Zehenlänge hinter dem Titelverteidiger. Was das mit ihm mache, wurde Marco Reus kurz nach Spielschluss gefragt. „Nix, es ist mir wurscht“, hat der Dortmunder Kapitän geantwortet und kein weiteres Wort hinzugefügt, als noch einmal nachgebohrt wurde. Auch Favre nahm den Wechsel an der Spitze als komplett bedeutungslos wahr. „Es ist noch lange bis zum Saisonende“, sagte er, „und es wird noch schwer.“ Ein typischer Favre-Satz. So hat er auch geredet, als der BVB den Bayern noch neun Punkte voraus war.

Es ist nichts geblieben von dem schönen Vorsprung. Am Samstag waren sogar alle glücklich, weiter auf gleicher Höhe mit den Münchnern zu sein. Der Erfolg gegen Stuttgart war das Produkt zäher Unermüdlichkeit. Schon lange Zeit kombiniert sich der BVB nicht mehr durchgängig leicht und in wunderbarer Eleganz durch die Reihen des Gegners. Schon lange ist nicht mehr jeder Schuss ein Treffer. Sogar Teams, die um den Klassenerhalt ringen, wie Nürnberg, Augsburg und aktuell der VfB, haben Dortmunds DNA entschlüsselt. Sie stehen tief, verteidigen kompakt und lauern auf Fehler. Das behagt den Borussen nicht oder besser: Es nervt sie. Und wenn dann die ersten Schüsse das Ziel verfehlen und die Uhr tickt, quält es sie sogar.

Alles ist schwer zurzeit, um im Duktus von Favre zu sprechen. Tatsächlich hat der BVB unangenehm viele Probleme. Die junge Abwehr ist immer für einen Bock „gut“. Der Offensive fehlt es an Effizienz. Gegnerische Torhüter wachsen auffällig oft über sich hinaus. Und dann sind da ja noch die Bayern, die Dortmund – je nach Sicht der Dinge – eingeholt oder überholt haben. Letzteres ist ein Luxus-Problem. Schließlich: Wer hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass sich die Bayern und der BVB nach 25 Spieltagen die Tabellenspitze teilen!? Wenn Dortmund dies als große Chance begreift und nicht als große Belastung, könnte es noch manchen Orkan überstehen. Axel Witsel, der Stratege im Mittelfeld, hat sich am Samstag sogar getraut, Titelambitionen zu beschreiben. Ganz leise, zwischen den Zeilen. „Heute war es einfach nur wichtig zu gewinnen“, sagte der Belgier, „vor allem, um mit den Bayern punktgleich zu bleiben.“ Reus sah die Dinge nach stürmischem Arbeitstag ähnlich: „Wir haben für uns heute einen richtigen Schritt gemacht und viel Selbstvertrauen getankt.“