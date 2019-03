Zwiespältige Gefühle beschlichen den FC Schalke 04 nach der 2:4 (1:1)-Niederlage bei Werder Bremen . „Es war eine Steigerung gegenüber unseren Spielen gegen Mainz und Düsseldorf – aber das war ja auch nicht schwer“, sagte Trainer Domenico Tedesco Freitagnacht im Bremer Weserstadion. Inwieweit der zwar couragierte, aber ertraglose Auftritt taugte, um seinen Job auf Schalke zu retten, darauf gab es nur vorläufige Antworten.

Immerhin bezog Jochen Schneider zu später Stunde klar Stellung, indem er Tedesco Rückendeckung gab, zumindest vorläufig. Die Frage, ob der Trainer bleibe, beantwortete Schalkes neuer Sportvorstand mit einem uneingeschränkten „Ja“. Am Dienstag haben die Knappen in der Champions League Manchester City vor der Brust, und am Samstag geht es in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig weiter. Zumindest so lange dürfte die Schonfrist für Tedesco noch gelten.

„Wir wollten eine Trendwende in der Leistung, die haben wir gesehen“, begründete Schneider sein Treubekenntnis zum angezählten Trainer. Er sagte, dass er diese gerne etwas ausgeprägter erlebt hätte, „was dann auch zu einem anderen Ergebnis geführt hätte“.

Zumindest bis zur 50. Minute sah es so aus, dass Schalke etwas hätte holen können. Vor allem der nach langer Verletzungspause wieder in die Startformation zurückgekehrte Breel Embolo nährte diese Hoffnung. In der 26. Minute hatte er die Königsblauen in Führung gebracht, und in der 85. Minute traf er zum 2:3. Auf Schalke soll es angeblich eine Streichliste mit Namen von elf Spielern geben, von denen sich der Club im Sommer trennen will. Auch Embolo soll auf dieser stehen. Der aber betrieb bei seinem starken Comeback beste Eigenwerbung – als wollte er es allen zeigen. Das empfand auch Benjamin Stambouli so. „Breel ist für mich ein Tier. Ich bin froh, wenn er auf dem Platz ist“, sagte der Mannschaftskapitän. Allerdings vermochten weder er noch Embolo die Niederlage gegen leidenschaftlich aufspielende Bremer, für die Milot Rashica (31., 72.), Max Kruse (51., Foulelfmeter) und Martin Harnik (90.+3) trafen, abzuwenden.

Bei Daniel Caliguri bestätigte sich der Verdacht auf Wadenbeinbruch nicht. Der Schalker war in der 86. Minute mit Werders Fin Bartels zusammengeprallt und musste ausgewechselt werden. Am Samstag teilte der Verein mit, dass es sich bei der Verletzung um einen Riss des Syndesmosebandes handele. Ausfallzeit: vier bis sechs Wochen.