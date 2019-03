Nabil Bentaleb wurde «aufgrund einer disziplinarischen Verfehlung» bis auf Weiteres zur U23-Mannschaft, die in der Oberliga Westfalen kickt, versetzt, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Nähere Angaben dazu machte der FC Schalke 04 nicht.

«Für eine Rückkehr in den Profikader ist die Tür selbstverständlich offen, eine zeitliche Begrenzung für diesen Schritt haben die Verantwortlichen daher nicht festgelegt», hieß es in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage. Tags zuvor hatte der 24 Jahre alte Bentaleb beim 0:1 gegen RB Leipzig wegen «Leistenproblemen» gefehlt. Der Algerier befindet sich nach Clubangaben derzeit in der Reha.

Stürmer Guido Burgstaller sagte seine Teilnahme an den Länderspielen der österreichischen Nationalmannschaft gegen Polen und Israel ab. Der 29 Jahre alte Angreifer plagt sich seit einiger Zeit mit körperlichen Problemen herum und wird sich am Dienstag «einer komplexen Zahnoperation» unterziehen. Training und Spiele habe Burgstaller zuletzt nur mit schmerzstillenden Spritzen absolvieren können. Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar.