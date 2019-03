Wie der Tabellen-15. weiter mitteilte, hatte Fährmann schon in der vergangenen Woche über Adduktorenprobleme geklagt. Er fällt in jedem Fall für das Schalker Testspiel am Freitag beim spanischen Erstligisten FC Sevilla aus.

Fährmann hatte zuletzt seinen Status als Schalker Nummer eins an U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel verloren. Ob Fährmann bis zum nächsten Bundesligaspiel bei Hannover 96 am 31. März fit wird, hängt vom Heilungsverlauf ab.