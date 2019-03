Zuerst hatte der «Sportbuzzer» darüber berichtet. Zuletzt lebte er in Hooksiel im Landkreis Friesland . Mrosko hinterlässt zwei Töchter und einen Sohn.

Mrosko spielte zwischen 1969 und 1971 für Bayern München und in der Saison 1972/73 für Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga. Nach seinem Karriere-Ende 1981 war der in Lindau am Bodensee geborene Offensivspieler Trainer bei Arminia Hannover, Göttingen 05 und dem TSV Havelse.