«Karim hat sich besonders in diesem Jahr weiterentwickelt und in den Vordergrund gespielt», sagte Sportvorstand Rouven Schröder . Der 27 Jahre alte Österreicher hat für den FSV in dieser Saison 19 Bundesliga-Spiele absolviert und dabei vier Tore erzielt, darunter einen Doppelpack gegen den FC Schalke 04. Onisiwo spielt seit Januar 2016 bei den Mainzern.