Beide Mittelfeldspieler verletzten sich beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt , wie der Tabellen-16. mitteilte. Der 33-jährige Gentner zog sich einen kleinen Faserriss in der rechten Wade zu und muss voraussichtlich zwei bis drei Wochen pausieren. Der 31-jährige Castro wird mit einem Bündelriss im Adduktorenbereich wahrscheinlich drei bis vier Wochen fehlen. Am 6. April trifft der VfB auf Abstiegskonkurrent 1. FC Nürnberg . Bei einer Niederlage würden die Franken bis auf einen Zähler an die Schwaben heranrücken.