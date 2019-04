«Ich glaube, Uli Hoeneß hatte gesagt, er könne auch gern mal auf einen Meistertitel verzichten. Wenn man das zugrunde legt, wäre das kein Beinbruch, wenn wir nicht Meister werden», sagte Kovac der «Sport Bild». Der Gewinn der Schale sei keine Selbstverständlichkeit, betonte der 47-Jährige.

«Unser Anspruch ist die Meisterschaft, dem stelle ich mich. Jeder, der hier Trainer wird, will und muss eigentlich Meister werden. Aber so einfach ist es nicht immer. Real Madrid ist nun nach drei Champions-League-Siegen ausgeschieden. Paris Saint-Germain trotz eines unglaublichen wirtschaftlichen Aufwandes auch. Es gibt diese Momente für einen Verein», sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten FC Heidenheim und dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am 6. April.

Der BVB mache «diese Saison wirklich einen tollen Job, die Art und Weise, wie die Jungs kicken, gefällt mir», sagte Kovac, bekräftigte in dem Interview aber auch: «Wenn wir unsere Klasse abrufen, sind wir die beste Mannschaft Deutschlands und werden Meister.»