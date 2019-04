Ja, das war ein gewaltiges Statement des Rekordmeisters. Blitzsauberes 5:0 im Knüllerspiel, zurück an der Tabellenspitze, breites Lächeln bei den Club-Oberen. Super, Bayern! Super-Bayern? Auffällig bescheiden feierten die Münchner den Glanzsieg. Kein lauter Ton, nichts Bissiges, null Mia-san-mia-Stimmung. Dafür Kritik des Trainers an den Medien und der Gesellschaft. Es werde zu wenig über Fußball und zu viel über Nebensächlichkeiten geredet, ereiferte sich Niko Kovac .

Dabei müsste er über Ablenkung ganz froh sein in seiner ersten Saison als Bayern-Coach. Sie gestaltet sich schwieriger und zäher als erwartet. Gegen Dortmund hat Kovac für seinen neuen Arbeitgeber erstmals ein großes Spiel gewonnen. Der Minimal-Vorsprung in der Tabelle sowie frische Rückschläge wie das 1:1 in Freiburg und die Beinahe-Blamage im Pokal zeigen derweil die Zerbrechlichkeit der aktuellen Bayern-Welt.

Vermutlich wird diese Deutsche Meisterschaft in den weniger beachteten Spielen entschieden. Genau das und nur das könnte den Münchnern noch zum Verhängnis werden. Einen Gegner vom Kaliber des FC Liverpool, der sie früh aus der Champions League warf, haben sie in dieser Saison nicht mehr zu befürchten.