Nach Informationen des Fachmagazins «kicker» gibt es zwischen den Bundesligaclubs Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund möglicherweise keine Einigung über die Transfersumme. Im Gespräch waren bis zu 40 Millionen Euro für den belgischen Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer 2020 am Niederrhein ausläuft. Diese Summe will der BVB wohl nicht anlegen.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl erklärte am Donnerstag, dass ein Verbleib Hazards nicht undenkbar sei. «Ein Verein wie Borussia Mönchengladbach ist natürlich auf Transfereinnahmen angewiesen. Aber letztlich müssen wir sehen, was es für eine Lösung geben wird. Vielleicht bleibt Thorgan Hazard sogar in Mönchengladbach», sagte Eberl. Danach würde der Belgier allerdings ablösefrei wechseln.