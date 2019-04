«70 Prozent der Deutschen drücken gefühlt Dortmund die Daumen», sagte der Geschäftsführer des Tabellenzweiten in Barsinghausen laut «Bild» bei einem als «Kneipengespräch» bezeichneten Talk mit CDU-Politiker Tilman Kuban .

Nach Einschätzung des Dortmunder Vereinschefs hat die Meisterschaft für einen Club wie den BVB «ein anderes Gewicht» als für den FC Bayern : «Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen, die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir auch mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer.»

Watzke verwies auf die große Bedeutung des Fußballs für die Menschen im Revier: «Am Spieltag ist es, wie wenn woanders Weihnachten gefeiert wird und überall die Weihnachtsbeleuchtung hängt. Bei uns hängen überall Fahnen. Die Leute sind elektrisiert.» Vor den noch ausstehenden vier Saisonspielen rangiert der BVB in der Tabelle einen Punkt hinter dem FC Bayern.