Bundesliga-Derby zwischen BVB und Schalke elektrisiert das Revier

Das Wetter an diesem Samstag im Frühling passte zur Stimmung. Sonnig warm, freundlich – wie gemacht für eine große Party. Und wie Schalke feierte! Laut, fröhlich, ausgelassen. Und dann, als am Abend die Sonne unterging, vor lauter Glück auch träumerisch. Es gab Anlässe: Vizemeister hinter den Bayern, der Beste vom Rest, Nummer eins im Pott. Schön. So schön, dass sogar euphorische Gedanken, wie etwa der an die nächste Meisterschaft, die erste seit 1958, durch die Köpfe schwirrten.

Schalke lag sich in den Armen an diesem 12. Mai vergangenen Jahres. Und feierte zwei Helden besonders: den jungen Trainer Domenico Tedesco als Entdeckung der Saison, Naldo, den großen Brasilianer, als Spieler der Saison. Nun, nicht einmal zwölf Monate später sind beide, der eine entlassen, der andere verjagt, Schalker Geschichte. So wie die ganzen hübschen Visionen. Sie waren nichts anderes als Fata Morganen.

Umbruch beim BVB

Auch Reviernachbar Borussia Dortmund zog an diesem 12. Mai 2018 Bilanz. Er tat es im Kraichgau nach einer 1:3-Schlappe in Hoffenheim. Hätte Konkurrent Bayer Leverkusen zur gleichen Zeit nicht knapp 3:2, sondern deutlich höher gegen Hannover gewonnen, wäre dem BVB die Teilnahme an der Champions League flöten gegangen und im Sog dessen viele, viele Millionen Euro. So hatte die verkorkste Saison mit zwei Schwarzen Petern (erst Bosz, später Stöger) wenigstens ein Happy End. Gleichwohl kündigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eine „kritische Saisonanalyse“ an.

Tatsächlich wurden im Sommer 2018 in Dortmund viele Steine umgedreht. Auf Schalke unterschätzte das Management Gefahren und verlor die Witterung. Leon Goretzka und Max Meyer verabschiedeten sich ablösefrei. Der Verlust von Thilo Kehrer (für 37 Millionen Euro zu Paris St. Germain) wurde als wirtschaftlicher Megadeal gefeiert. Für Naldo, der im Winter nach Monaco umzog, hatte Coach Tedesco plötzlich keine Verwendung mehr.

Vizemeister im Abstiegskampf

Fast 60 Millionen Euro investierten die Knappen in die Zugänge Sebastian Rudy, Suat Serdar, Omar Mascarell, Rabbi Matondo, Salif Sané und Hamza Mendyl. Mit Ausnahme von Verteidiger Sané schaffte es keiner in die Stammformation. Ein Transfer-Desaster, das Manager Christian Heidel zum Rücktritt zwang, Tedesco den Arbeitsplatz kostete und den stolzen Vizemeister auf Platz 15 abstürzen ließ. Zu bedrückenden Zweitliga-Zeiten war Schalke so weit von der Bundesliga-Spitze entfernt wie aktuell. 43 Punkte sind es bis zu Bayern München, einer weniger bis zum BVB. Krass. Deprimierend.

Dortmund hat den Sommer 2018 nicht verträumt. Ein neuer Trainer (Lucien Favre), ein neuer Kapitän (Marco Reus), vorzügliche neue Spieler (Axel Witsel, Thomas Delaney, Achraf Hakimi, Paco Alcácer) bescherten den Borussen neues Glück. In einer fulminanten Hinrunde legten sie zeitweise neun Zähler zwischen sich und Rekordtitelträger Bayern München.

Abstiegskandidat gegen Meisteraspirant

Dieser Vorsprung ist aufgezehrt, Dortmund bei nur einem Punkt Rückstand aber immer noch Herausforderer und Titelaspirant. Derweil Schalke im Tabellenkeller hockt, ziemlich schwer atmet und nachts nur deshalb genügend Schlaf findet, weil drei Konkurrenten noch desaströsere Bilanzen vorweisen.

Aber: Was kümmert Dortmunder und Schalker die Statistik, wenn es ins Derby geht. Kein Duell in der Bundesliga wird emotionaler geführt und von Millionen Fans begleitet wie das im Herzen des Reviers. An diesem Samstag erfährt es durch die Ausgangslage eine kaum zu steigernde Bedeutung. Denn der Sieger gewinnt nicht nur das prestigeträchtige Aufeinandertreffen, sondern fügt dem Kontrahenten auch noch größtmöglichen Schaden zu. Großes Fußball-Drama.