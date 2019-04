«Ich denke, dass sie in München jetzt glücklich sind», sagte Stevens am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF nach dem Sieg bei Münchens Meister-Rivale BVB und ergänzte: «Jetzt hoffe ich auch, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise unseren Spielern gegenüber verhalten. Weil das, was letzte Woche passiert ist mit Nübel , das gehört sich eigentlich nicht.»

Die Kritik dürfte vor allem an Bayern-Präsident Uli Hoeneß gerichtet sein. Der hatte zu den Gerüchten über Nübel gesagt: «Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht, weil das eine Investition unter 25 Millionen Euro ist - und dafür bin ich nicht zuständig.»

Zuletzt wurde über ein mögliches Interesse der Bayern an Nübel spekuliert. Der Vertrag des 22-Jährigen bei Schalke läuft noch bis zum Sommer 2020. Über mögliche Irritationen mit den Schalkern sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der «Bild am Sonntag»: «Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit Herrn Schneider von Schalke. Wir haben kein Interesse daran, wegen Alexander Nübel Unruhe bei Schalke zu stiften.» Jochen Schneider ist Sportvorstand auf Schalke.