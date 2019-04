«Er hatte gleich nach fünf Minuten gesagt, er spürt was in der Wade, so dass wir ihn deswegen rausnehmen mussten», sagte Trainer Niko Kovac im TV-Sender Sky. «Er wurde jetzt schon behandelt, morgen bei der Untersuchung werden wir sehen, ob mehr kaputt ist oder nicht.»

Der Kolumbianer war in der Partie der Fußball-Bundesliga in der 57. Minute eingewechselt worden und musste nur eine Viertelstunde später wieder vom Platz.