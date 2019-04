Dieses Teilnehmerfeld für die sechste Auflage des Fußball-Vorbereitungsturniers gaben die Münchner am 29. April bekannt. Gespielt wird am 30. und 31. Juli in der Allianz Arena. «Die vier Mannschaften garantieren aufregende Spiele und damit zwei tolle Tage für unsere Fans», sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge . Dreimal gewann bisher der FC Bayern das Turnier, je einmal waren der FC Barcelona und Atlético Madrid erfolgreich.

Das erste Halbfinale am 30. Juli bestreiten Real Madrid und Tottenham Hotspur (18.00 Uhr), anschließend misst sich der FC Bayern mit Fenerbahçe Istanbul (20.30 Uhr). Die Verlierer spielen am darauffolgenden Tag zunächst um den dritten Platz, anschließend treffen die Halbfinal-Gewinner aufeinander.