«Ich werde mir in den kommenden Tagen Gedanken machen und mich auch mit meinem Berater besprechen», sagte der Serbe in einem Interview der « Welt am Sonntag ». Zugleich machte der umworbene Angreifer deutlich, dass er sich eine Zukunft bei einem großen Fußball-Club in einer anderen europäischen Liga gut vorstellen könne und in seiner Karriere weitere Schritte gehen wolle: «Ich freue mich darauf, mal mein Niveau im Vergleich mit den besten Spielern der Welt zu sehen. Eins ist klar: Ich will Erfolg in meiner Karriere haben.»

Zuletzt hatte der Pay-TV-Sender Sky vermeldet, dass Jovic bereits einen Fünfjahresvertrag beim spanischen Topclub Real Madrid unterschrieben habe und im Sommer für 60 Millionen Euro wechseln soll. Die «Bild» dagegen hatte berichtet, dass der Transfer noch nicht fix sei, weil beide Vereine noch um die Ablösesumme feilschten.

Jovic glaubt nach seinen Erfahrungen in der Bundesliga, dass «einige andere Ligen in Europa besser zu mir passen – zu meiner Art, Fußball zu spielen». Nach den Spielen in der Europa League gegen den FC Chelsea oder Inter Mailand habe er das Gefühl gehabt, «dass ich mich in der Premier League oder Serie A noch wohler fühlen könnte. Die Art, wie die Mannschaften dort spielen, passt besser zu mir.»

Jovic hat in der abgelaufenen Saison in 47 Pflichtspielen 27 Tore für die Hessen erzielt - zehn in der Europa League und 17 in der Bundesliga.