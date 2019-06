Der bisher als Leiter Lizenzbereich angestellte Martin Przondziono soll an die erfolgreiche Arbeit des zum Ligakonkurrenten RB Leipzig gewechselten Managers anknüpfen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist aus Paderborn am Freitag mit.

«Martin Przondziono ist eine profilierte Persönlichkeit, die mit ihrer Erfahrung und ihren Kontakten bislang schon sehr wertvoll für uns war. Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann, in der Branche sehr gut vernetzt und mit unserem Verein mittlerweile gut bekannt», kommentierte Präsident Elmar Volkmann die Beförderung des 50 Jahre alten Przondziono.

Der ehemalige Profi von Werder Bremen und des 1. FC Nürnberg, der im September 2018 zum SC Paderborn gewechselt war, tritt in große Fußstapfen. Schließlich hatte Krösche in den vergangenen beiden Jahren dank kluger Strategie großen Anteil am Durchmarsch der Ostwestfalen von der 3. Liga in die Bundesliga.

Przondziono galt zuletzt als rechte Hand von Krösche. Zuvor war er für Hannover 96 als Scouting-Leiter für die Kaderplanung der Bundesliga-Mannschaft sowie der U21- bis U17-Teams verantwortlich.