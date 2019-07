«Es ist eine Form der Anerkennung meiner Leistung, dies zu hören», sagte Diallo der französischen Sportzeitung « L'Equipe » zum kolportierten Interesse von Paris St. Germain . «Ein junger Spieler in Europa, der Ihnen sagt, dass das Projekt von PSG nicht interessant ist, ist nicht glaubwürdig. Es ist ein schönes Projekt», sagte der 23-Jährige.

Diallo will nun abwarten, welche Pläne die BVB-Verantwortlichen mit ihm haben. «Ich will keinen großen Wirbel machen. Wir müssen sehen, ob die Vision noch die gleiche ist. Und sobald wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind, treffen wir eine Entscheidung. Ich warte darauf, zu sehen, zu hören, was die Leute zu mir zu sagen haben, was sie von mir denken», sagte Diallo, der im vergangenen Sommer für rund 28 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 nach Dortmund gewechselt war.

Durch die Rückkehr von Ex-Nationalspieler Mats Hummels nach Dortmund gilt unter anderem Diallo als Wechselkandidat. Bereits in der vergangenen Saison kam Diallo in der Rückrunde zumeist als Linksverteidiger zum Einsatz. «Es ist frustrierend, weil man die großen Spiele auf einer Position spielen will, auf der man am besten agieren kann. Ein paar Spiele auf dem Flügel sind okay. Aber über mehrere Saisons hinweg ist dies nicht mein Projekt», kritisierte der Franzose.