Nach dem Erreichen der Europa League in der vergangenen Spielzeit befinde sich der Club in einer «zwei- oder dreijährigen Übergangsphase», erklärte der Finanzvorstand von Volkswagen im Interview der «Braunschweiger Zeitung».

Zwar träume auch der VfL von der Königsklasse, bestätigte Witter . «Es wäre fatal, wenn das nicht so wäre. Doch wir sind und werden nicht größenwahnsinnig sein.» Zuletzt spielte Wolfsburg in der Saison 2015/16 in der Champions League . Danach retteten sich die ambitionierten Niedersachsen zweimal in der Relegation vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit.

Unter Trainer Bruno Labbadia erreichte der VW-Club in der vergangenen Saison Platz sechs und schaffte damit den direkten Sprung in die Europa League. Großen Anteil daran hat laut Witter VfL-Sportchef Jörg Schmadtke. Der im Sommer 2018 installierte neue Geschäftsführer sei «eine der wichtigsten Personalentscheidungen, ganz klar».