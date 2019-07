«Ich finde das gut. Es ist nicht einfach, das zu formulieren, weil man in der heutigen Zeit daran gemessen und entsprechend bewertet wird, wenn es misslingt», sagte der Coach der Münchner im «Kicker»-Sonderheft zur Fußball-Bundesliga . Die Führung des BVB und Spieler wie Kapitän Marco Reus hatten zuletzt mehrfach den Meistertitel als Ziel für die neue Saison genannt.

«Vielleicht würden sich viel mehr Menschen trauen, das preiszugeben, was sie denken, fühlen und erreichen möchten, wenn die Abrechnung anschließend nicht so krass ausfallen würde. Deshalb halten sich viele bedeckt», sagte der 47 Jahre alte Kovac in dem Interview. In der Vorsaison hatten die Dortmunder lange Zeit die Tabelle der Bundesliga angeführt, dennoch aber öffentlich nicht vom Gewinn der Meisterschaft sprechen wollen. Im Saison-Endspurt zogen die Bayern vorbei und holten den Titel.

Als Rivalen um die Liga-Spitze sieht Kovac aber nicht nur den BVB. «Leverkusen hat eine sehr gute Mannschaft mit einem tollen Trainer. Peter Bosz hat dort in der Rückserie einen furiosen Fußball spielen lassen», sagte der frühere Bundesliga-Profi. RB Leipzig müsse sich mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann zunächst finden, habe aber ebenfalls die Qualität für den Kampf um den Titel.