Dem Sender Sky Sport News HD bestätigte der Berater des 28-Jährigen «gute Gespräche», auch russische Quellen berichten darüber. Verhandelt wird offenbar über eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Beim BVB hat Schürrle , der in der vergangenen Saison an den FC Fulham ausgeliehen war, keine Zukunft mehr. Trainer Lucien Favre plant nicht mit dem Offensivspieler, der 2014 mit der Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hatte. In der Vorbereitung auf die neue Saison war der 57-malige Nationalspieler für Verhandlungen mit einem neuen Arbeitgeber freigestellt worden.