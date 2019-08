Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Die Ablösesumme für den 20-Jährigen, der in der Premier League noch einen Kontrakt bis 2023 hatte, wurde nicht bekanntgegeben.

«Wir sind davon überzeugt, dass er uns in den nächsten Jahren verstärken wird», sagt FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter laut Mitteilung. Der Verteidiger war in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 zu acht Einsätzen in der Bundesliga und einem im DFB-Pokal gekommen.

Im Team von Trainer Martin Schmidt wurde zuletzt ein Kaderplatz in der Abwehr frei, da Martin Hinteregger zu Eintracht Frankfurt wechselte. Laut «Bild»-Zeitung vom Freitag interessierten sich die Augsburger auch für Felix Uduokhai vom VfL Wolfsburg.