Da deutet sich eine Wachablösung an der Bundesliga-Spitze an! Diese Schlagzeile liegt ja fast auf der Hand nach dem verdienten Sieg des BVB im Supercup sowie dem etwas ungelenken Gebaren der Bayern auf dem Transfermarkt. Na klar, Dortmund hat früh seine Wunschzugänge bekommen, war letztes Jahr schon nah dran. Und bei den Bayern liegen die Nerven jetzt schon blank, wie Joshua Kimmichs übler Tritt gegen Jaden Sancho beweist, wie die Maßregelungen von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gegenüber Trainer Niko Kovac belegen, wie die nicht mal mehr dezenten Forderungen von Robert Lewandowski oder Manuel Neuer nach mehr Qualität zeigen.

Wissen Sie was: Stünde Dortmund am Ende wirklich oben, wäre es schön für die Liga. Aber die Bayern abschreiben? Unsinn. Auch wenn sie selbst den Preis für Leroy Sané hochtreiben, die Kaderplanung viele Fragezeichen hinterlässt. Zurückgeschlagen haben sie am Ende fast immer.